Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada tam kapanma kararı aldıklarını duyurarak detayları açıkladı. Peki İş yerleri kapanacak mı? | Tam kapanmada iş yerleri kapalı mı olacak? İşte ayrıntılar...

İŞ YERLERİ KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgını dolayısıyla yaptığı açıklamada "Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir." ifadesini kullandı.

TAM KAPANMADA İŞ YERLERİ KAPALI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; tam kapanma 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgını dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.

Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.

Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı ülkemizde alınan Kısmi Kapanma tedbiri, vaka sayıları üzerinde beklenen etkiyi yaratmadı. Vefat sayılarının da yükselmesiyle birlikte tam kapanma konusu gündeme gelirken, iki hafta süreceği belirtilen kısmi kapanma önlemlerinde bugün son gün olması dolayısıyla Kabine Toplantısı gerçekleştirileceği önceden belirtilmişti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, ülkemizde gelinen noktada kademeli normalleşme ile başlayan ve havaların ısınması, aşının rehaveti, Ramazan ayının gelmesi, mutasyonlu virüsün hızlı bulaş etkisi gibi sebeplerden dolayı vak ve vefat sayılarında patlama yaşandı. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayılarının kaydedilmesi üzerine kısmi kapanmadan da beklenen sonuç alınamayınca tam kapanma konusu yeniden gündeme geldi.

İki haftada bir bir araya gelen kabine bugün bir kez daha toplandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, saat 16.00 sıralarında bir araya geldi. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılım sağladı. Saat 16.00'da başlayan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Milletimin ve tüm İslam aleminin artık yarısını tamamlamak üzere olduğumuz Ramazan-ı Şerif'ini bir kez daha tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta Kabinemizde küçük bir değişiklik yapmıştık. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığımızı ikiye böldük. Ticaret Bakanlığı vazifesini Mehmet Muş görev almıştır. Görevlerini devreden Zehra Zümrüt Selçuk, Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza ülkemize yaptıkları destekler için şükranlarımı sunuyorum. Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum.

ERDOĞAN'DAN KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'A DESTEK

Bugün Kabine toplantımızın öncesinde KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı misafir ettik. Görüşmemizde Cenevre'de gerçekleştirilecek 5+1 BM toplantısını ele aldık. Tatar, egemen eşitliğe dayalı 2 vizyonu gündeme getirecek. Biz de Türkiye olarak bu vizyona destek vereceğiz. Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz. Toplantının sonucu ne olursa olsun, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

KUZEY IRAK'TA TERÖR YUVALARINA KAPSAMLI OPERASYON

TSK geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta terör yuvalarına kapsamlı operasyon başlattı. 2015 yılından itibaren terörle mücadelesinde yeni konsepte geçmiştir. Artık teröristlerin burnumuzda eylem yapmasından önce onları yuvasında engelleyeceğimizi tüm dünyaya duyurmuştuk. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım adı verilen son operasyonlarımız da bu adımla yürütülmektedir. Operasyondaki tüm askerlerimizi alınlarından öpüyorum. Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden kurtardığımız gibi sınırlarımız ötesinde de herhangi bir terör eylemine izin vermeyeceğiz. Tabi bu arada 2 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet eyliyorum, mekanları cennet olsun. Suriye'de sınırlarımızın dibinde terör oluşumu oluşturmaya çalışanların da bu gerçeği göreceğine inanıyorum. Ülkemizin bekası için ne yapmamız gerekiyorsa onu sürdüreceğiz.

KORONAVİRÜS

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyor. Tedbirlerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık. Vaka sayılarımızı süratle 5 bin altına indirmeliyiz