İş Zekası Uzmanı/Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İş Zekası Uzmanı/Danışmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İş Zekası Uzmanı/Danışmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İş Zekası Uzmanı/Danışmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İş Zekası Uzmanı/Danışmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İş Zekası Uzmanı/Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş Zekası Uzmanı/Danışmanı Maaşları

İş Zekası Uzmanı/Danışmanı maaşı ortalama olarak aylık 12500_TL'dir. En düşük İş Zekası Uzmanı/Danışmanı maaşı 9500_TL, En yüksek ise 15500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İş Zekası Uzmanı/Danışmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2521.08

Meslek Adı :

İş Zekası Uzmanı/Danışmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Veritabanı Tasarımcıları Ve Yöneticileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

: Lisans

İş Zekası Uzmanı/Danışmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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