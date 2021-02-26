İsa isminin anlamı nedir, İsa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İsa isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İsa ismi ne demek, İsa ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İsa isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İsa isminin kökeni:

İsa ismi İbranice kökenli bir isimdir. Türkiye'de kullanımı fazla yoğun olmasa da 97994 kişi İsa ismini kullanmaktadır.

İsa isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

İsa isminin rengi:

Çelik Mavisi

İsa İsminin anlamı nedir? TDK İsa anlamı:

İsa TDK'da ''İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi'' anlamındaki İsa'yı küstürdü, Muhammed'i memnun edemedi atasözünde geçen bir söz olarak kullanılmaktadır.

İsa İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de İsa ismi geçmektedir.

İsa ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

İsa isminin Harf Analizi Nedir ?

İsa ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

İsa isminin Numerolojisi Kaçtır?

İsa ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

S : 22

A : 1

= 35 – İsa İsminin Numeroloji Toplamı 35’dir.

İsa ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İsa isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ: 9 S: 1 A: 1 = 11

1 + 1 = 2 Kader sayısı

İsa isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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