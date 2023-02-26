İsa Moradi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsa Moradi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsa Moradi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsa Moradi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsa Moradi 20 Temmuz 1997 tarihinde Zanjan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عیسی مرادی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsa Moradi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsa Moradi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İsa Moradi'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

İsa Moradi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsa Moradi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsa Moradi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsa Moradi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Aralık 2019 yılında Parag Teheran

1 Kasım 2020 yılında Naft Iranian

17 Ekim 2021 yılında Razakan

1 Haziran 2022 yılında Daraei

19 Ağustos 2022 yılında Sepahan

İsa Moradi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsa Moradi şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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