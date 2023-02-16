İsa Nalbant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsa Nalbant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsa Nalbant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsa Nalbant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsa Nalbant 5 Ocak 2002 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsa Nalbant şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsa Nalbant Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProAthleta yapmaktadır. İsa Nalbant, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İsa Nalbant'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsa Nalbant Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/isanalbantt/

İsa Nalbant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsa Nalbant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsa Nalbant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsa Nalbant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2019 yılında Kocaeli U19

18 Aralık 2020 yılında Kocaelispor

12 Ocak 2022 yılında Van Spor FK

30 Haziran 2022 yılında Kocaelispor

12 Ağu 2022 yılında Bld Derince

İsa Nalbant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsa Nalbant şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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