İsaac Afful kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Afful Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Afful adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Afful Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Afful 1 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Afful Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Afful'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Afful Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Afful isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Afful Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Afful futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2022 yılında FC Samartex

İsaac Afful Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Afful şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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