İsaac Asante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Asante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Asante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Asante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Asante 29 Ağu 2002 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Asante Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VerstärSports yapmaktadır. İsaac Asante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Asante'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsaac Asante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Asante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Asante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Asante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lokeren U17

1 Temmuz 2018 yılında KSC Lokeren II

1 Temmuz 2019 yılında OH Leuven U21

1 Temmuz 2020 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

İsaac Asante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Asante şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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