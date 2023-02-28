İsaac Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Diaz 24 Mart 1990 tarihinde Fresia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Isaac Alejandro Díaz Lobos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Diaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. İsaac Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Diaz'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İsaac Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Naval

31 Aralık 2011 yılında Huachipato

1 Ocak 2012 yılında Ñublense

31 Aralık 2012 yılında Huachipato

1 Ocak 2013 yılında U. de Chile

20 Temmuz 2014 yılında Chiapas FC

1 Temmuz 2015 yılında Puebla FC

31 Aralık 2015 yılında Chiapas FC

1 Ocak 2016 yılında Cafetaleros

1 Temmuz 2016 yılında Sol de América

14 Temmuz 2017 yılında U. de Chile

9 Ocak 2019 yılında CD Everton

1 Ocak 2020 yılında Cafetaleros

9 Temmuz 2020 yılında Cancún FC

28 Nisan 2021 yılında CD Iquique

1 Mart 2022 yılında Copiapó

İsaac Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Diaz şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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