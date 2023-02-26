İsaac Donkor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Donkor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Donkor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Donkor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Donkor 16 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Donkor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. İsaac Donkor'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Donkor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Donkor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Donkor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Donkor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2021 yılında Karela United

İsaac Donkor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Donkor şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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