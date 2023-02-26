İsaac Gyamfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Gyamfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Gyamfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Gyamfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Gyamfi 9 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Gyamfi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2A Sport yapmaktadır. İsaac Gyamfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsaac Gyamfi'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Gyamfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Gyamfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Gyamfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Gyamfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2020 yılında KF Tirana

21 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında Medeama

İsaac Gyamfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Gyamfi şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsaac Gyamfi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rising Stars of Africa

Gana U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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