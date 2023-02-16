İsaac Hayden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Hayden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsaac Hayden kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsaac Hayden ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsaac Hayden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Hayden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Hayden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Hayden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Hayden 22 Mart 1995 tarihinde Chelmsford şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Isaac Scott Hayden şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Hayden Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. İsaac Hayden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Hayden'nin Norwich City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İsaac Hayden Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/IsaacHayden65

http://www.instagram.com/isaachayden1995

İsaac Haydenboyu ve yaşı kaç

İsaac Hayden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Hayden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsaac Hayden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Hayden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal U21

31 Temmuz 2015 yılında Hull

31 Mayıs 2016 yılında Arsenal U21

11 Temmuz 2016 yılında Newcastle

1 Temmuz 2022 yılında Norwich

31 Mayıs 2023 yılında Newcastle

İsaac Hayden kimdir

İsaac Hayden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Hayden şuan Norwich City takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brentwood Boys FC (-2004),
Southend United (2004-2008),
Arsenal FC (2008-2013)

İsaac Hayden Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U20 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U18 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsaac Hayden nereli

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