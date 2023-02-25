İsaac Hovar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Hovar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Hovar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsaac Hovar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsaac Hovar 8 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsaac Hovar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 23 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Hovar'nin Macarthur FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsaac Hovar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsaac Hovar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Haziran 2022 yılında Macarthur
İsaac Hovar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsaac Hovar şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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