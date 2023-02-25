İsaac Hughes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Hughes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsaac Hughes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsaac Hughes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsaac Hughes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Hughes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsaac Hughes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Hughes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Hughes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Hughes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Hughes 25 Mart 2004 tarihinde doğmuştur.  Yeni Zelanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Isaac Robert Hughes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Hughes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix Reserves futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix Reserves takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. İsaac Hughes'nin Wellington Phoenix Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Hughes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Hughes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2021 yılında W. Phoenix Res.

İsaac Hughes kimdir

İsaac Hughes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Hughes şuan Wellington Phoenix Reserves takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İsaac Hughes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Neuseeland U19 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsaac Hughes nereli

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