İsaac Karamoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Karamoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Karamoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Karamoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Karamoko 26 Mayıs 2002 tarihinde Stains şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Karamoko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. İsaac Karamoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OGC Nice B futbol takımında oynamaktadır. OGC Nice B takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İsaac Karamoko'nin OGC Nice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Karamoko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/isaac_karamoko/

İsaac Karamoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Karamoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Karamoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Karamoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2019 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2020 yılında Sassuolo U19

1 Şubat 2022 yılında Ap. Larisas

30 Haziran 2022 yılında Sassuolo U19

8 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında OGC Nice B

İsaac Karamoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Karamoko şuan OGC Nice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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