İsaac Kiese Thelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Kiese Thelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Kiese Thelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Kiese Thelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Kiese Thelin 24 Haziran 1992 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsveç,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Kiese Thelin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. İsaac Kiese Thelin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 16 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Kiese Thelin'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İsaac Kiese Thelin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/IKieseThelin

http://www.instagram.com/ikiesethelin/

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İsaac Kiese Thelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsaac Kiese Thelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsaac Kiese Thelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Kiese Thelin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Karlslunds IF

29 Ağu 2011 yılında Norrköping

30 Ağu 2011 yılında Karlslunds IF

30 Kasım 2011 yılında Norrköping

15 Temmuz 2014 yılında Malmö FF

22 Ocak 2015 yılında G. Bordeaux

5 Ocak 2017 yılında RSC Anderlecht

29 Ağu 2017 yılında G. Bordeaux

30 Ağu 2017 yılında RSC Anderlecht

31 Ağu 2017 yılında Waasl.-Beveren

30 Haziran 2018 yılında RSC Anderlecht

7 Ağu 2018 yılında Leverkusen

30 Haziran 2019 yılında RSC Anderlecht

9 Ocak 2020 yılında Malmö FF

31 Aralık 2020 yılında RSC Anderlecht

6 Ocak 2021 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2021 yılında RSC Anderlecht

11 Eylül 2021 yılında FC Baniyas

16 Mart 2022 yılında Malmö FF

İsaac Kiese Thelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Kiese Thelin şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsaac Kiese Thelin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karlslunds IF (1997-12/2009)

İsveç takımında 11 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 4 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 7 gol atmıştır.

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