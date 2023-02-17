İsaac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac 4 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Isaac Bernardo Neto Monteiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UJ Football Talent yapmaktadır. İsaac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Casa Pia AC futbol takımında oynamaktadır. Casa Pia AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac'nin Casa Pia AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsaac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Benfica Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Belenenses

1 Temmuz 2017 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Belenenses U17

1 Temmuz 2020 yılında Belenenses U19

1 Temmuz 2022 yılında Casa Pia

İsaac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac şuan Casa Pia AC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

İsaac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz U18 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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