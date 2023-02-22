İsaac Loute kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Loute Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Loute adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsaac Loute Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsaac Loute 10 Ekim 1991 tarihinde Cotonou şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Benin uyrukludur.Gerçek adı da Isaac James Louté şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsaac Loute Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsaac Loute, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. İsaac Loute'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsaac Loute Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsaac Loute futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2008 yılında Soleil FC
1 Temmuz 2009 yılında Gateway FC
1 Temmuz 2010 yılında Soleil FC
1 Temmuz 2011 yılında Mangasport
1 Temmuz 2012 yılında US Kraké
1 Ocak 2013 yılında Sharks FC
1 Ocak 2014 yılında Kano Pillars
1 Ocak 2016 yılında FC Heartland
1 Ocak 2017 yılında Ifeanyi Ubah
1 Ocak 2018 yılında Enugu Rangers
İsaac Loute Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsaac Loute şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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