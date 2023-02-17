İsaac Mbenza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Mbenza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsaac Mbenza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsaac Mbenza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsaac Mbenza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Mbenza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Mbenza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Mbenza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Mbenza 8 Mart 1996 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Mbenza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Solution Business yapmaktadır. İsaac Mbenza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RSC Charleroi futbol takımında oynamaktadır. RSC Charleroi takımına 14 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Mbenza'nin RSC Charleroi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsaac Mbenza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mbenza18/

İsaac Mbenzaboyu ve yaşı kaç

İsaac Mbenza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Mbenza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsaac Mbenza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Mbenza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında VAFC U19

1 Temmuz 2013 yılında Valenciennes B

1 Temmuz 2015 yılında Valenciennes FC

27 Temmuz 2016 yılında Standard Liège

30 Ocak 2017 yılında Montpellier

9 Ağu 2018 yılında Huddersfield

30 Haziran 2019 yılında Montpellier

9 Temmuz 2019 yılında Huddersfield

31 Ocak 2020 yılında Amiens SC

30 Haziran 2020 yılında Huddersfield

6 Eylül 2021 yılında Qatar SC

12 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

14 Mart 2022 yılında RSC Charleroi

İsaac Mbenza kimdir

İsaac Mbenza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Mbenza şuan RSC Charleroi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olympic FC Stockel (2005-2010), FC Brussels (2010-2011), KV Mechelen (2011-2012), FC Valenciennes (2012-2015)

İsaac Mbenza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U21 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 22 numaralı formasıyla 26 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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İsaac Mbenza nereli

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