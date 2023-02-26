İsaac Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Mensah 7 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Mensah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına - tarihinde katılmıştır. İsaac Mensah'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Mensah şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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