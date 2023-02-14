İsaac Monti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Monti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsaac Monti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsaac Monti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsaac Monti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Monti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Monti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Monti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Monti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Monti 30 Ocak 1998 tarihinde General Deheza şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Monti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADTL Sport-Management yapmaktadır. İsaac Monti, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Monti'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsaac Montiboyu ve yaşı kaç

İsaac Monti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsaac Monti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İsaac Monti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Monti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Boca Juniors II

9 Ağu 2019 yılında All Boys

30 Haziran 2020 yılında Boca Juniors II

18 Şubat 2022 yılında AC Bellinzona

İsaac Monti kimdir

İsaac Monti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Monti şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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İsaac Monti nereli

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