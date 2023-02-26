İsaac Nhlapo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Nhlapo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Nhlapo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Nhlapo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Nhlapo 15 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Nhlapo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jinghui Ho yapmaktadır. İsaac Nhlapo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İsaac Nhlapo'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Nhlapo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Nhlapo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Nhlapo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Nhlapo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında T. Royal Zulu

1 Temmuz 2014 yılında Platinum Stars

1 Temmuz 2017 yılında Ajax Cape Town

2 Ekim 2020 yılında Chippa United

22 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Marumo

İsaac Nhlapo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Nhlapo şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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