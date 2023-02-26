İsaac Oppong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Oppong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Oppong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Oppong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Oppong 18 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Oppong Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 26 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İsaac Oppong'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsaac Oppong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Oppong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Oppong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Oppong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2021 yılında Asante Kotoko

İsaac Oppong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Oppong şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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