İsaac Owusu Afriyie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Owusu Afriyie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Owusu Afriyie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsaac Owusu Afriyie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsaac Owusu Afriyie 5 Mayıs 2000 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsaac Owusu Afriyie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alberto A Larrea yapmaktadır. İsaac Owusu Afriyie, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ellidi futbol takımında oynamaktadır. Ellidi takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İsaac Owusu Afriyie'nin Ellidi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsaac Owusu Afriyie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsaac Owusu Afriyie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Mayıs 2020 yılında Víkingur
6 Haziran 2020 yılında Tindastóll
18 Şubat 2021 yılında Víkingur
1 Nisan 2021 yılında Aegir
27 Temmuz 2021 yılında Víkingur
28 Temmuz 2021 yılında Fjardabyggd
17 Şubat 2022 yılında Víkingur
19 Şubat 2022 yılında Ellidi
2 Şubat 2023 yılında Víkingur
18 Şubat 2023 yılında Ellidi
İsaac Owusu Afriyie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsaac Owusu Afriyie şuan Ellidi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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