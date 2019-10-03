Türkiye'de birçok kulüpte de forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti.

ABD 2. Ligi ekiplerinden Bold FC'de forma giyen 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti. Oyuncunun kalp krizinden dolayı hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Promise, Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdman Yurdu, Karabükspor ve Giresunspor'da da forma giymişti.

Kaynak: İHA