İsaac Tshipamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Tshipamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Tshipamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Tshipamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Tshipamba 9 Kasım 2000 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Tshipamba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsaac Tshipamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 16 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Tshipamba'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsaac Tshipamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsaac Tshipamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Tshipamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Tshipamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2020 yılında KSV Roeselare

11 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

8 Nisan 2021 yılında Waterford FC

5 Şubat 2022 yılında Wingate FC

1 Temmuz 2022 yılında Quevilly B

16 Kasım 2022 yılında Quevilly Rouen

İsaac Tshipamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Tshipamba şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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