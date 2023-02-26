İsaac Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Yeboah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Yeboah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Yeboah 10 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Yeboah Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. İsaac Yeboah'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Yeboah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Yeboah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Yeboah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Yeboah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Yeboah şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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