İsabey’e iki yeni park

Yıldırım Belediyesi, İsabey Mahallesi'nde yapımında son aşamaya gelinen parklar ile bölge sakinlerine nefes aldıracak sosyal donatıyı ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

Yıldırım Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Bölgelerin ihtiyacı ve vatandaşların talepleri doğrultusunda tasarlanan parklarYıldırımlılara ferah ortamlar sunarken, çocuklara güvenli alanlarda oyun imkanıtanıyor. Yapımlarında son aşamaya gelinen İsabey Mahallesi Kirazlık ve Narlı sokakların kesişme noktasında bulunan park, 788 metrekaresi yeşil alan olma üzere bin 500 metrekarelik toplam alanda oluşturulurken, Gizem Sokak'ta bulunan park 443 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 767 metrekarelik alana kazandırılıyor. Yeşil alan çalışması akıllı sulama sistemi ile oluşturulan parklarda ihtiyaca göre daha verimli sulama çalışması yapılacakken, böylece hem fazla su israfının hem de yeşil alanın fazla sulama sebebiyle bozulmasının önüne geçilmiş oldu. Basketbol sahası oluşturulan Kirazlık ve Narlı sokakların kesişme noktasında bulunan parkın hâricinde çocuk oyun alanı, spor alanı, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları gibi birçok sosyal donatı da parklarda bulunacak.

İlçede hizmet ulaşmamış sokak kalmayana kadar belirlenen ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda gereken çalışmayı yapacaklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da hizmeti mahalle, sokak ayrımı yapmadan, ihtiyacın hasıl olduğu noktalara ulaştıracağız. Bu minvalde İsabey Mahallemize iki yeni park kazandırıyoruz. Yapımında son aşamaya gelinen ve kısa süre sonra açılışını yapacağımız parklarda hem ilçemizdeki yeni yeşil alan miktarını artıracağız, hem de vatandaşlarımıza dinlenme ve sosyalleşme, çocuklarımıza da güvenli alanlarda oyun oynama imkanı sağlamış olacağız. Kontrollü sosyal yaşam ile birlikte tedbirlerimize harfiyen uyarak Covid-19 tehlikesini geçirdikten sonra hemşehrilerimizin park ve yeşil alanlarımızı, çocuklarımızın parklarımızı dolduracağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Parklarımız İsabey Mahalle sâkinlerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA