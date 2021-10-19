Ahmet Karakol Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı ve Tınaztepe Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Akşam saatlerinde rahatsızlanmasından dolayı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altında olan 70 yaşındaki Ahmet Karakol yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Bu haber kendisini sevenleri derinden üzdü.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek sosyal medya hesabından Ahmet Karakol için taziye mesajı yayınladı. Başkan Zeybek mesajında; "Müsiad Afyonkarahisar Şube Başkanı, İşadamı Ahmet Karakol'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz. Mekânı Cennet olsun..." ifadelerine yer verdi.

Karakol'un vefatından dolayı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve sevenleri sosyal medya hesaplarından taziyede bulundu.