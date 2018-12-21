İşadamı Haşlak’tan Vali Pehlivan’a ziyaret

Aydıncık Köyü'nde tespit edilen kehribar rezervinin ekonomiye kazandırılması için bir yandan alan çalışmaları devam ederken bir yandan da işleme tesisi kurmaya yönelik atılması gereken adımlar değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili olarak Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret eden maden ocağı işletmesi sahibi Heytam Haşlak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Haşlak, tespit edilen rezervi Bayburt'ta işleyip ekonomiye kazandırmak istediklerini ve bu doğrultuda kurulacak tesis ve makineler için hazırlıklara devam ettiklerini kaydetti. Çalışmalara Vali Pehlivan tarafından gereken desteğin sağlandığını ve yakın ilgi gösterildiğini ifade eden Haşlak bu anlamda müteşekkir olduğunu dile getirdi.

Vali Pehlivan ise Bayburt ekonomisine katkı sunacak özellikle yerli ve milli nitelik taşıyan her girişime bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da imkanlar ölçüsünde destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ülkemiz için bir ilk olan Bayburt İlimizdeki kehribar rezervinin ekonomiye kazandırılmasının ilimiz ve ülkemiz açısından önemine işaret eden Vali Pehlivan Haşlak'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA