İşadamı Ömer Karadeli’nin mutlu günü

İşadamı Ömer Karadeli'nin yeğeni Hakkı Karadeli dünya evine girdi.

Dekorasyon ve yalıtım ürünleri üreten Stroton Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli'nin yeğeni Hakkı Karadeli, Senem Karacaoğlan ile hayatını birleştirdi. Çiftin düzenlenen düğününde nikah şahitliğini de yapan Ömer Karadeli, çifte mutluluklar diledi. Genç çifti mutlu günlerinde ailesi, yakınları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Kaynak: İHA