İsaiah Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaiah Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaiah Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaiah Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaiah Navarro 9 Eylül 2001 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Isaiah Jerónimo Navarro Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaiah Navarro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsaiah Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İsaiah Navarro'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsaiah Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaiah Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaiah Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaiah Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2020 yılında Atl. Madrid B

22 Ocak 2021 yılında CP El Ejido

30 Haziran 2021 yılında Atl. Madrid B

30 Ağustos 2021 yılında Dep. Aragón

İsaiah Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaiah Navarro şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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