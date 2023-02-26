İsaiah Nyarko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaiah Nyarko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaiah Nyarko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaiah Nyarko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaiah Nyarko 9 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaiah Nyarko Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. İsaiah Nyarko'nin Bechem United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İsaiah Nyarko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaiah Nyarko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İsaiah Nyarko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaiah Nyarko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaiah Nyarko şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.