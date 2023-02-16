İsaiah Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaiah Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaiah Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaiah Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaiah Young 30 Mart 1998 tarihinde Berlin, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Isaiah Ahmad Young şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaiah Young Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TR Sports yapmaktadır. İsaiah Young, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. İsaiah Young'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsaiah Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaiah Young isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaiah Young Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaiah Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Players Academy

1 Ocak 2017 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2017 yılında W. Bremen II

12 Temmuz 2019 yılında Union SG

30 Haziran 2020 yılında W. Bremen II

5 Ekim 2020 yılında RW Essen

İsaiah Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaiah Young şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsaiah Young Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Players Development Academy (-12/2016), SV Werder Bremen (01/2017-2017)

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 15 numaralı formasıyla 30 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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