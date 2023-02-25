İsaias Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaias Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaias Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaias Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaias Sanchez 9 Şubat 1987 tarihinde Sabadell şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Isaías Sánchez Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaias Sanchez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. İsaias Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İsaias Sanchez'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsaias Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/isaias_sc8

http://www.instagram.com/isaias_sc8/

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İsaias Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaias Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

İsaias Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaias Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Badalona

1 Temmuz 2010 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2011 yılında Ponferradina

8 Temmuz 2013 yılında Adelaide United

4 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

23 Ağustos 2021 yılında Adelaide United

İsaias Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaias Sanchez şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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