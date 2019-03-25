İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İsail’in Gazze’ye saldırısı sürüyor

İsail’in Gazze’ye saldırısı sürüyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaralandığı açıklandı.

İsail’in Gazze’ye saldırısı sürüyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail jetlerinin Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ofisini vurduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze şehir merkezine hava saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de iki binayı yok ettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail jetlerinin ayrıca Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ofisini vurduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.