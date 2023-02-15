İsak Alemayehu Mulugeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Alemayehu Mulugeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Alemayehu Mulugeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Alemayehu Mulugeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Alemayehu Mulugeta 11 Ekim 2006 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsveç,Etiyopya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Isak Alexander Alemayehu Mulugeta şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Alemayehu Mulugeta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. İsak Alemayehu Mulugeta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsak Alemayehu Mulugeta'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İsak Alemayehu Mulugeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsak Alemayehu Mulugeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İsak Alemayehu Mulugeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Alemayehu Mulugeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Djurgården U17

8 Ocak 2022 yılında Djurgården U19

8 Ocak 2023 yılında Djurgården

İsak Alemayehu Mulugeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Alemayehu Mulugeta şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Djurgårdens IF (-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.