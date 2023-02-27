İsak Andri Sigurgeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Andri Sigurgeirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Andri Sigurgeirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Andri Sigurgeirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Andri Sigurgeirsson 11 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Andri Sigurgeirsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 16 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. İsak Andri Sigurgeirsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

İsak Andri Sigurgeirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsak Andri Sigurgeirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsak Andri Sigurgeirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Andri Sigurgeirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2019 yılında Stjarnan

12 Temmuz 2021 yılında ÍBV

16 Ekim 2021 yılında Stjarnan

İsak Andri Sigurgeirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Andri Sigurgeirsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İsak Andri Sigurgeirsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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