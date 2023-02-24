İsak Badic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Badic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Badic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Badic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Badic 2 Ocak 2001 tarihinde Cazin şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Isak Badić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Badic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsak Badic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsak Badic'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsak Badic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsak Badic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsak Badic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Badic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında Banja Luka U19

22 Şubat 2019 yılında Zr. Mostar U19

21 Şubat 2020 yılında J. Bihac

28 Şubat 2022 yılında S. Novi Grad

18 Temmuz 2022 yılında Ljubic Prnjavor

İsak Badic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Badic şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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