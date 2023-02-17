İsak Bergmann Johannesson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Bergmann Johannesson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Bergmann Johannesson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Bergmann Johannesson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Bergmann Johannesson 23 Mart 2003 tarihinde Sutton Coldfield şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Bergmann Johannesson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. İsak Bergmann Johannesson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İsak Bergmann Johannesson'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İsak Bergmann Johannesson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/isak.bergmann.johannesson/

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İsak Bergmann Johannesson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsak Bergmann Johannesson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsak Bergmann Johannesson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Bergmann Johannesson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2018 yılında ÍA Akranes

1 Ocak 2019 yılında Norrköping

31 Ağu 2021 yılında FC Kopenhag

İsak Bergmann Johannesson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Bergmann Johannesson şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsak Bergmann Johannesson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ÍA Akranes (-2018), IFK Norrköping (2019)

İzlanda takımında 6 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 8 gol atmıştır.

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