İsak Bjerkebo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Bjerkebo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsak Bjerkebo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsak Bjerkebo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsak Bjerkebo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Bjerkebo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsak Bjerkebo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Bjerkebo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Bjerkebo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Bjerkebo 19 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Bjerkebo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. İsak Bjerkebo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsak Bjerkebo'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

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İsak Bjerkebo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsak Bjerkebo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

İsak Bjerkebo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Bjerkebo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Malmö FF U17

8 Ocak 2021 yılında Malmö U19

15 Temmuz 2022 yılında Kalmar FF

İsak Bjerkebo kimdir

İsak Bjerkebo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Bjerkebo şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hässleholms IF (-2016), Malmö FF (2016-2022)

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İsak Bjerkebo nereli

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