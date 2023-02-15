İsak Dahlqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Dahlqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Dahlqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Dahlqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Dahlqvist 25 Eylül 2001 tarihinde Öckerö şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Dahlqvist Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsak Dahlqvist, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İsak Dahlqvist'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İsak Dahlqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsak Dahlqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsak Dahlqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Dahlqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında IFK U17

8 Ocak 2018 yılında IFK U19

2 Haziran 2020 yılında IFK Göteborg

10 Ocak 2022 yılında Örgryte

İsak Dahlqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Dahlqvist şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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