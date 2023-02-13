İsak Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsak Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsak Jansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsak Jansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Jansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsak Jansson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Jansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Jansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Jansson 31 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Jansson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. İsak Jansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İsak Jansson'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsak Janssonboyu ve yaşı kaç

İsak Jansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsak Jansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsak Jansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Jansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2018 yılında Kalmar FF U17

1 Ocak 2019 yılında Kalmar U19

19 Ağu 2019 yılında Kalmar FF

1 Ağu 2022 yılında FC Cartagena

İsak Jansson kimdir

İsak Jansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Jansson şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kinna IF (2007-2012), Skene IF (- 5/2018), Kalmar FF (5/2018 - 2019)

İsak Jansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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İsak Jansson nereli

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