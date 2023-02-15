İsak Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Magnusson 16 Haziran 1998 tarihinde Emmaboda şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Magnusson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. İsak Magnusson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İsak Magnusson'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İsak Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsak Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsak Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Kalmar U19

1 Ocak 2018 yılında Kalmar FF

21 Temmuz 2021 yılında Östers IF

İsak Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Magnusson şuan Östers IF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsak Magnusson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lindas BK (-2014), Kalmar FF (2015-2017)

İsveç U20 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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