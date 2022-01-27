İşaret Dili Öğreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İşaret Dili Öğreticisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İşaret Dili Öğreticisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İşaret Dili Öğreticisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İşaret Dili Öğreticisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İşaret Dili Öğreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İşaret Dili Öğreticisi Maaşları

İşaret Dili Öğreticisi maaşı ortalama olarak aylık 9000_TL'dir. En düşük İşaret Dili Öğreticisi maaşı 7250_TL, En yüksek ise 10750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşaret Dili Öğreticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2352.09

Meslek Adı :

İşaret Dili Öğreticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Özel Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşitme ve konuşma engelli ya da kendini sözel olarak ifade edemeyecek seviyede dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin, duygu ve düşüncelerini, eğitim, iş, sağlık, sosyal yaşam, kamusal alan, hukuki durumlar veya buna benzer hallerde çevreleri ile iletişimine yardımcı olabilecek seviyede Türk İşaret Dili (TİD) gramer yapısı ve yazım kurallarına hakim ve işaret dilini öğretme becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşaret Dili Öğreticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun çalışma planı hazırlamak,

b) İşaret dili eğitiminin süresine göre program hazırlamak,

c) Kamera görüntüsünde el, yüz, baş ve vücudun izlenmesini ve tanınmasını öğretmek,

d) Farklı öğelerden gelen bilgilerin birleştirilerek yapılan işaretlerin tanınmasını sağlamak,

e) Dilin gramer kuralları kullanılarak cümlenin tanınmasını sağlamak,

f) Başarılarını ölçmek, sınav sonuçlarını değerlendirmek,

g) Öğrenciler / kursiyerlerin daha iyi bir eğitim almaları hususunda yol göstermek,

h) İşaret ve beden dili ilişkisini kurmak,

ı) TİD 'e göre hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmak - çevirmenlik yapmak konularında uygun eğitimler vermek i) Meslek etiği gereklerine uymak,

j) İşyerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

k) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,

l) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

m) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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