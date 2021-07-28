İşaret dili kullanmayan İngiltere'yi dava etti, tazminat kazandı!

İngiltere mahkemelerinde emsal niteliği taşıyan bir karar verildi. Koronavirüs için düzenlenen kabine toplantılarında işaret dili tercümesi bulundurulmamasını şikayet eden işitme engelli Katie Rowley, hükümete dava açtı. Katie'nin bu davayı kazanması emsal niteliği taşıdı.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA UYGULANIYOR

Rowley'in şikayet ettiği bu durumdan önce İskoçya ve Galler'de hükümet yetkilileri koronavirüse ilişkin benzer güncellemelere dair açıklamalarında konuşmacıların yanı sıra işaret diline de yer veriliyordu. İşaret diline yer vermeyen İngiltere ise verilen karardan sonra bu durumu düzeltecek gibi görünüyor.

KABİNE BAKANINA DAVA AÇTI

Rowley, hükümetin yayınlarını işitme engellilerin erişimine uygun hale getirme sorumluluğunu yerine getirmeyerek anayasal eşitlik hakkını ihlal ettiğini ileri sürerek Kabine Bakanı Michael Gove'u dava etmişti.

Mahkeme 30 yaşında serbest çalışan bir oyuncu ve yazar olan Rowley'nin ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle hükümetin kendisine tazminat ödemesine hükmetti. Tazminatın miktarını ise ilk derece mahkemesi belirleyecek.