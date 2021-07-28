Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Temmuz 2021 Çarşamba | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıİngiltere'den flaş karar! 2 doz koronavirüs aşısı olan AB ve ABD vatandaşlarına karantina kalkacak28 Temmuz 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçlarıBaşkan isminin anlamı nedir, Başkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aybilge isminin anlamı nedir, Aybilge ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tanboğa isminin anlamı nedir, Tanboğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Atakan isminin anlamı nedir, Atakan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aycihan isminin anlamı nedir, Aycihan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Belkisa isminin anlamı nedir, Belkisa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alemşah isminin anlamı nedir, Alemşah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. İşaret dili kullanmayan İngiltere'yi dava etti, tazminat kazandı!

İşaret dili kullanmayan İngiltere'yi dava etti, tazminat kazandı!

İngiltere'nin Covid-19 kapsamında düzenlediği kabine toplantılarında işaret dili kullanmamasını dava eden işitme engelli Katie Rowley, davayı kazandı. Rowley İngiltere hükümetinden tazminat alacak.

İşaret dili kullanmayan İngiltere'yi dava etti, tazminat kazandı!

İngiltere mahkemelerinde emsal niteliği taşıyan bir karar verildi. Koronavirüs için düzenlenen kabine toplantılarında işaret dili tercümesi bulundurulmamasını şikayet eden işitme engelli Katie Rowley, hükümete dava açtı. Katie'nin bu davayı kazanması emsal niteliği taşıdı.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA UYGULANIYOR

Rowley'in şikayet ettiği bu durumdan önce İskoçya ve Galler'de hükümet yetkilileri koronavirüse ilişkin benzer güncellemelere dair açıklamalarında konuşmacıların yanı sıra işaret diline de yer veriliyordu. İşaret diline yer vermeyen İngiltere ise verilen karardan sonra bu durumu düzeltecek gibi görünüyor.

İşaret diliyle yayınlanmayan kabine toplantısını dava eden kadın İngiltere'den tazminat kazandı!

KABİNE BAKANINA DAVA AÇTI

Rowley, hükümetin yayınlarını işitme engellilerin erişimine uygun hale getirme sorumluluğunu yerine getirmeyerek anayasal eşitlik hakkını ihlal ettiğini ileri sürerek Kabine Bakanı Michael Gove'u dava etmişti.

Mahkeme 30 yaşında serbest çalışan bir oyuncu ve yazar olan Rowley'nin ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle hükümetin kendisine tazminat ödemesine hükmetti. Tazminatın miktarını ise ilk derece mahkemesi belirleyecek.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT