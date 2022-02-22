İşaretçi/Sapancı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İşaretçi/Sapancı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İşaretçi/Sapancı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İşaretçi/Sapancı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İşaretçi/Sapancı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İşaretçi/Sapancı Maaşı Ne Kadar? 2022 İşaretçi/Sapancı Maaşları

İşaretçi/Sapancı maaşı ortalama olarak aylık 8450_TL'dir. En düşük İşaretçi/Sapancı maaşı 7150_TL, En yüksek ise 9750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İşaretçi/Sapancı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7215.11

Meslek Adı :

İşaretçi/Sapancı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Taşıma Ve Kaldırma Tertibatı Kurucuları Ve Kablo Bağlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş talimatlarına uygun olarak, operasyon yöneticisinin gözetiminde; bir liman postasının hazırlıklarını ve yük elleçleme işlemlerini yapan, sapanlama ve pabuçlama işlerini yapan ve yapılan işlemleri kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İşaretçi/Sapancı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre ve kalite önlemlerini desteklemek,

b) Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmak,

c) Günlük vardiya iş listesini almak,

d) Vardiya teslim almak/etmek,

e) İş organizasyonu yapmak,

f) Yapılan işler ve işlerin durumu hakkında amire veya ilgili birime geribildirimde bulunmak,

g) Elleçleme öncesi hazırlıkları yapmak,

h) Kargo ve bay planı listelerini almak,

i) Kargo ve bay planını değerlendirmek

j) Sapan, bağlama donanımları (lashing), diğer elleçleme aparatları ve çalışma sahasını değerlendirmek,

k) Postasının yük elleçleme işlemlerini yapmak,

l) Ambar veya istif alanının kontrolünü sağlamak,

m) Yüklerin ve gemi ambar kapağının bağlama, çözme, kilitleme işlemini yapmak,

n) Yüklerin uygun sapan ve aparatlar kullanarak elleçlemesini yapmak,

o) Yük /saha/gemi ambar kapağı- kızağı ve yük hasarı kontrolü yapmak,

p) Verilmiş olan adreslemeye yönlendirme yapmak, q) Gemi ve saha arasında yükleme, boşaltma koordinasyonunu sağlamak,

r) Tahmil ve tahliye işlemlerinde, geminin dengesini/stabilitesini gözetmek

s) Yükün hacim ve tonaj ayarının yapılmasına yardımcı olmak,

t) Yükün gemiye, istife, araca veya konteynere; kargo planına ve tonaj ölçütüne uygun şekilde elleçlemesini sağlamak,

u) İşlerin durumunu değerlendirmek,

v) Elleçleme sonrası işlemleri yapmak, w) Sapan ve diğer ekipmanları toplamak,

x) Sapan ve ekipmanları dış etkenlerden korumak,

y) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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