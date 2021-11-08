İşbir Sentetik halka arz ne zaman? İşbir Sentetik halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

İşbir Sentetik'in halka arzının onaylanmasıyla birçok vatandaş konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnternet üzerinde konu ile alakalı araştırma yapıyorlar. Bu bağlamda, 'İşbir Sentetik halka arz ne zaman? İşbir Sentetik halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL?' sorularını haberimizde cevaplıyoruz. İşte halka arz kodu ve detayları...

İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi halka arzında 10-12 Kasım tarihlerinde talep toplayacak.

İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Gerçekleşen halka arzın eşit dağıtım yöntemiyle yapılması düşünülüyor.

HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Şirket sermayesinin 125.965.993,92 TL'den 141.465.993,92 TL'ye artırımı sırasında oluşan 15,5 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan İşbir Holding A.Ş.’ye ait 7.590.000 TL, Ali Kantur’a ait 880.000 TL, Necati Köklü’ye ait 880.000 TL, Mustafa Özpehlivan’a ait 880.000 TL ve İhsan Özdemir’e ait 120.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 25,85 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek.

Fazla talep gelmesi halinde İşbir Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 5,17 milyon TL nominal değerli payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

1 TL nominal bedelli paylar 11,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

İşbir Sentetik halka arz sürecinde aracı kurum olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'yi yetkilendirildi.

Halka Arz Kodu: ISSEN

İŞBİR SENTETİK HAKKINDA

1968 yılında kurulan firma, 50 yılı aşkın tecrübesiyle, güçlü mali yapısı, Holding mülkiyeti, üretim kapasitesi ve kalitesi ile sektörün en önemli oyuncularından biridir.

Üretimin büyük kısmının oluşturan (Big Bag) Endüstriyel Ambalaj ve Halı Altı 1. Ve 2. Taban kumaşında müşterilerimizin dünya çapında güçlü bir çözüm ortağıdır.

BAM ve Turkak’tan akredite laboratuvarlarımızda yapılan testler sonucunda ISO 9001:2000, ISO 22000 ve HACCP sertifikalı gıda Big Bag’lerin satışını yapmaktadır.

ürkiye ve Hindistan’dan alternatifli tedarik olanağı,

Kimya, Gıda, İlaç ve Tarım sektörlerinde geniş müşteri portföyü,

Teklif, sipariş ve numune taleplerinize verilen hızlı yanıt,

Kısa teslimat süresi,

Acil taleplere verilen hızlı reaksiyon,

Yurtdışında yerleşik kendi satış ofisleri ve uzun yıllardan beri çalıştığı distribütörleri kanalıyla ilgili ülkelerde yerel temsil yeteneğiyle, üstün hizmet kalitesi sunmaktadır.

İşbir Sentetik; İşbir Holding’in ilk şirketi olarak Ekim1968 yılında kurulmuştur. Türkiye’de 60.000 ton, Hindistan’da 4,000 Ton yıllık üretim kapasitesine ulaşmıştır. İşbir Sentetik Türkiye’de 130.000 m² kapalı alan üzerinde endüstriyel ambalaj ve teknik tekstil sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirketimizin yapısı polipropilen, hammaddesinden iplik, teknik kumaş, endüstriyel ambalaj üretimine ve polietilen hammaddesinden Blown film üretimine entegre bir sisteme izin vermektedir.

Endüstriyel Ambalaj (BIGBAG)

Halı Taban Kumaşı 1. Ve 2. Taban

Shrink Hood ve Stretch Hood

Compound Masterbacht

Tek Kullanımlık Cerrahi Yüz Maskesi

Türkiye'nin ilk sentetik dokuma şirketlerinden biri olan ve teknik tekstil ve endüstriyel ambalaj alanlarında faaliyet gösteren İşbir Sentetik, üretiminin % 70'ini ihraç etmektedir. İsbir Sentetik Global organizasyon yapısı sayesinde tüm dünyada 55 ülkede yerel hizmet sunmakta olup, geniş ürün yelpazesi ile sektörünün en önemli temsilcilerindendir.