İşbu ne demek, TDK'ya göre İşbu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İşbu ne demek? İşbu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi işbu kelimesi. Peki işbu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre işbu nedir, işbu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İŞBU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İşbu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre işbu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bu, özellikle bu



İŞBU CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İşbu sebepten dolayı.

