İscehisar Belediyesi Zabıta Ekipleri fiyat denetimi yaptı

Korona virüsü salgını sonrasında fahiş fiyat artışları yaşanmaması adına Afyonkarahisar'da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Yeni korona virüsü salgınına karşı adeta seferberlik ilan ederek bir dizi önlemi yaşama geçiren Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediyesi, temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinde normalin üzerinde fiyat artışlarının önüne geçmek için zabıta ekipleri öncülüğünde denetimler başlattı. Zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, özellikle son dönemde yoğun talep gören; kolonya, sabun, dezenfektan, ıslak mendil, bakliyat ve makarna gibi temizlik ve gıda ürünlerinin fiyat kontrolü yapıldı. Raflardaki ürünlerin fiyat etiketlerini fotoğraflayan zabıta ekipleri; ürünün markası, cinsi, gramajı ve fiyatı gibi bilgileri de kayıt altına aldı.

Kaynak: İHA