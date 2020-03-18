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  3. İscehisar’da dezenfeksiyon işlemleri aralıksız sürüyor

İscehisar’da dezenfeksiyon işlemleri aralıksız sürüyor

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde okullar ve kamu kurumları yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

İscehisar’da dezenfeksiyon işlemleri aralıksız sürüyor

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde okullar ve kamu kurumları yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

İscehisar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belediye hizmet binası başta olmak üzere, ilçedeki resmi kurum, kuruluşlar ile vatandaşların yoğun kullandığı ortak alanlarda ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan İscehisar Belediye Başkanı, Ahmet Şahin, "Halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak her türlü tedbiri alıyoruz. İlçemizin farklı toplu kullanım alanlarında belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemleri yaparak tehlikenin en aza inmesi sağlayacağız. Vatandaşlarımızın da yapılan uyarıları dikkate alarak hijyen konusuna özen göstermelerini rica ediyoruz." dedi.

İscehisar’da dezenfeksiyon işlemleri aralıksız sürüyor

İscehisar’da dezenfeksiyon işlemleri aralıksız sürüyor

Kaynak: İHA




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